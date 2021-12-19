مرموش يشارك في هزيمة قاتلة لـ شتوتجارت أمام كولن

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

عمر مرموش - شتوتجارت

فاز كولن على شتوتجارت بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش مع شتوتجارت في المباراة من البداية في التشكيل الأساسي.

وشارك مرموش في مركز المهاجم الصريح وكاد أن يسجل هدفا في الدقيقة الثانية من المباراة من تسديدة ولكن تصدى لها حارس المرمى.

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ولتقى مرموش بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على لاعب كولن في الدقيقة الـ 21.

وشهدت الدقيقة الـ 71 تبديل مرموش الذي دخل سيلاس كاتومبا بدلا منه.

وسجل أنتوني موديستي هدف الفوز لكولن في الدقيقة الـ 88 برأسية مستغلا عرضية رائعة من كينجسلي شيندلر.

بذلك الفوز ارتفع رصيد كولن للنقطة الـ 25 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد شتوتجارت عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 16.

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