قبل السوبر الإفريقي.. رسالة الخطيب للاعبي الأهلي

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:34

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع مع بعثة الفريق في الدوحة قبل خوض المران الثاني، استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتحدث الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين مؤكدا ثقته الكبيرة في قدراتهم، خاصة أن الأهلي سوف يواجه منافسًا قويّا ومحترما، وأنه يثق في أن الفريق سوف يبذل كل ما يمكن من جهد على مدار الـ٩٠ دقيقة من أجل الفور بالبطولة ومواصلة الإنجازات على الصعيد القاري.

وأوضح الخطيب خلال حديثه أن جماهير الأهلي تعودت من اللاعبين أن يبذلوا أقصى ما لديهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يتحلى الجميع بالتركيز الشديد من أول دقيقة وحتى نهاية المباراة من أجل التتويج باللقب.

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واختتم رئيس الأهلي قائلا إن كأس السوبر الإفريقي بطولة مهمة للنادي، كما تمثل لقبا ثمينا للجماهير التي تطمح في احتفاظ الأهلي به، بعد أن توج به الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

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