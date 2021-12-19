تشكيل ريال مدريد - عودة هازارد وفالفيردي.. وبنزيمة يقود الهجوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو بعد قليل.

وجاء إدين هازارد وفيدي فالفيردي في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فازكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي - كاسميرو - توني كروس

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور