تشكيل ريال مدريد - عودة هازارد وفالفيردي.. وبنزيمة يقود الهجوم

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 20:11

كتب : FilGoal

فريق ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو بعد قليل.

وجاء إدين هازارد وفيدي فالفيردي في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فازكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي - كاسميرو - توني كروس

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

ريال مدريد قادش الدوري الإسباني
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