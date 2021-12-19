الإسماعيلي يحيل شيلونجو إلى التحقيق.. والموقف حال عدم امتثاله

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 19:27

كتب : ياسر الشريف

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إحالة بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش إلى التحقيق.

ويأتي ذلك بسبب غيابه عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي دون حصوله على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفني.

وتفاجأ فريق الإسماعيلي بغياب شيلونجو من فندق إقامة الفريق خلال الاستعدادات لعودة الدوري. (مزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: شيلونجو اختفى الإسماعيلي يحذر جمهوره من "شائعات التعاقدات" مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تعاقدنا مع مهاجم بوليفيا عضو الإسماعيلي لـ في الجول: 4 محترفين أجانب يدعمون الهجوم في يناير المقبل

وقرر مجلس الإدارة توقيع الغرامات المالية عليه وفقا للائحة الفريق وحرصا على إرساء مبادئ الثواب والعقاب وبهدف تحقيق الانضباط داخل الصفوف.

وكشف مجلس إدارة الإسماعيلي إنه حال عدم امتثال شيلونجو للتحقيق سيتم رفع شكوى رسمية ضده لدى اتحاد الكرة لإثبات تغيبه.

وشدد المجلس إنه لا يوجد أي مبرر وراء غياب اللاعب خاصة أن جميع أعضاء الفريق يتقاضون حقوقهم المالية في توقيتاتها المحددة سعيا لتدعيم الاستقرار والهدوء داخل صفوف الفريق.

وشهدت قائمة الإسماعيلي التي تستعد لمواجهة سموحة استبعاد شيلونجو بسبب غياب المفاجئ.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة عصر الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد جمع نقطتين فقط من أول ست جولات.

الإسماعيلي الدوري المصري شيلونجو
نرشح لكم
عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة خبر في الجول – غرامة جديدة.. الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتسوية الـ 650 ألف يورو غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام المقاولون العرب الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون
أخر الأخبار
خبر في الجول - أغلبية مكتب كاف التنفيذي يصوت لإقامة أمم إفريقيا في موعدها 2 دقيقة | إفريقيا
تشكيل ريال مدريد - عودة هازارد وفالفيردي.. وبنزيمة يقود الهجوم 11 دقيقة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يحيل شيلونجو إلى التحقيق.. والموقف حال عدم امتثاله 55 دقيقة | الدوري المصري
توخيل غاضبا: لا اهتم بالنقطة.. ونحن لا نوفر بيئة آمنة للاعبين ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا رغم الرباعية: لم يعجبني الأداء.. الشوط الأول من أسوأ ما لعبنا ساعة | الدوري الإنجليزي
محرز عن وصوله للهدف رقم 50: ليس سيئا ساعة | الدوري الإنجليزي
السوبر الإفريقي - الكشف عن تطورات حالة الشناوي ومتولي قبل مواجهة الرجاء ساعة | إفريقيا
نتيجة عقيمة بالتخصص.. ولفرهامبتون يفرض التعادل على تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 4 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد