الإسماعيلي يحيل شيلونجو إلى التحقيق.. والموقف حال عدم امتثاله

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي إحالة بينسون شيلونجو مهاجم الدراويش إلى التحقيق.

ويأتي ذلك بسبب غيابه عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي دون حصوله على إذن مسبق من قبل أعضاء الجهاز الفني.

وتفاجأ فريق الإسماعيلي بغياب شيلونجو من فندق إقامة الفريق خلال الاستعدادات لعودة الدوري. (مزيد من التفاصيل)

وقرر مجلس الإدارة توقيع الغرامات المالية عليه وفقا للائحة الفريق وحرصا على إرساء مبادئ الثواب والعقاب وبهدف تحقيق الانضباط داخل الصفوف.

وكشف مجلس إدارة الإسماعيلي إنه حال عدم امتثال شيلونجو للتحقيق سيتم رفع شكوى رسمية ضده لدى اتحاد الكرة لإثبات تغيبه.

وشدد المجلس إنه لا يوجد أي مبرر وراء غياب اللاعب خاصة أن جميع أعضاء الفريق يتقاضون حقوقهم المالية في توقيتاتها المحددة سعيا لتدعيم الاستقرار والهدوء داخل صفوف الفريق.

وشهدت قائمة الإسماعيلي التي تستعد لمواجهة سموحة استبعاد شيلونجو بسبب غياب المفاجئ.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة عصر الثلاثاء ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب بعد جمع نقطتين فقط من أول ست جولات.