قبل مواجهة الأهلي في السوبر.. مدافع الرجاء: نتمنى تكرار سيناريو 2019

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

الرجاء المغربي

يتمنى مروان هدهودي لاعب الرجاء أن يعيد فريقه سيناريو الفوز بكأس السوبر الإفريقي عام 2019، عندما يواجه الأهلي يوم الأربعاء على لقب نسخة 2021.

وتستضيف قطر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والرجاء بطل الكونفدرالية.

وقال هدهودي في تصريحات نقلتها جريدة المنتخب المغربية: "الفوز على حسنية أغادير سيشكل حافزا كبيرا للاعبين قبل مواجهة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي".

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وأضاف "اللاعبون في أتم الجاهزية لتقديم مباراة كبيرة ضد الأهلي للتتويج بكأس السوبر الإفريقي".

وواصل مروان "نريد إعادة سيناريو 2019 عندما توج الرجاء بكأس السوبر على حساب الترجي التونسي".

وأعلن الرجاء المغربي قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2021.

وشهدت القائمة تواجد حميد أحداد لاعب الزمالك السابق وسفيان بنجديدة صاحب هدف الفوز في آخر مباراة للرجاء أمام حسنية أغادير قبل لقاء الأهلي.

كما تواجد ثلاثي الرجاء الذي شارك في كأس العرب بقطر: أنيس الزينتي - محمد نهيري - عبد الإله الحافيظي.

وجاءت قائمة المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس كالآتي:

حراسة المرمى: أنيس الزنيتي - عامر الحداوي - ياسين زبير.

خط الدفاع: جمال حركاس - محمد نهيري - مروان هدهودي - إلياس حداد - عبد الإله مدكور - عبد الجليل جبيرة - أسامة سوخاني - محمد سبل.

الوسط: بدر بولحدرود - فابريس نجوما – محمد المكعازي - عمر عرجون - زكريا الوردي - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي.

الهجوم: حميد أحداد - زكريا هبتي - محمود بنحليب - مصطفى كوياتي – سفيان بنجديدة.

ويعد الأهلي هو بطل النسخة الأخيرة في السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

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