كأس العرب - بوقرة: بعد الشوط الأول أمام مصر قلت للاعبين إننا سنتوج باللقب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

لحظة هدف ياسين براهيمي في نهائي كأس العرب

كشف مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر عن اللحظة التي شعر فيها بقدرة فريقه على التتويج بلقب بطولة كأس العرب.

وتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب متغلبا على تونس في الوقت الإضافي بهدفي أمير سعيود في الدقيقة 99 وياسين براهيمي في الدقيقة 125.

وقال بوقرة في مؤتمر صحفي: "بعد الشوط الأول من مباراة مصر قلت للاعبين إننا سنتوج باللقب".

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وأضاف "أدركت حينها أننا قادرون على الذهاب بعيدا في هذه البطولة والفوز باللقب".

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره المصري في ختام مرحلة المجموعات ليحل ثانيا في المجموعة خلف الفراعنة، قبل أن يهزم المغرب في ربع النهائي ثم قطر في نصف النهائي.

وتابع "لاعبو المنتخب الأول لديهم هدف التتويج بكأس أمم إفريقيا وهدف التأهل لكأس العالم 2022، أما نحن فعلينا التحضير جيدا لكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2023 التي ستقام في الجزائر".

وأكمل "أحرزنا اللقب بلاعبين لم يسبق لهم أن لعبوا معا قبل كأس العرب، إنه فريق مختلط اجتمع في تدريبتين فقط قبل انطلاق البطولة".

وأتم مدافع الجزائر السابق "أنا أصغر مدرب في كأس العرب، وسافرت إلى البطولة من أجل التعلم".

الجزائر مصر كأس العرب
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