السولية يتحدث لأول مرة منذ هدفه العكسي أمام تونس

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 15:22

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

تحدث عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر لأول مرة منذ هدفه العكسي أمام منتخب تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وسجل السولية هدفا سكن مرمى الفراعنة في اللحظات الأخيرة من لقاء تونس في نصف نهائي البطولة ليرسل المنتخب المصري لمباراة تحديد المركز الثالث والتي خسرها أمام قطر بركلات الترجيح.

وقال السولية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا لكل جمهور مصر بشكل عام وجمهور الأهلي بشكل خاص على الدعم في الأيام القليلة الماضية".

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وأضاف "كم الحب الذي شاهدته واحسست به من الجميع شيء لا يوصف".

وأكمل "الأخطاء جزء من كرة القدم التي نتعلم فيها أشياء جديدة يوميا".

وأتم "الحمد لله على كل شئ.. وكل التوفيق في حلم الوصول لكأس العالم والعودة من قطر بكأس السوبر الإفريقي".

السولية قائد منتخب مصر في كأس العرب حصد جائزة رجل المباراة في مباراتي لبنان والأردن.

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