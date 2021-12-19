أسطورة عمان لـ في الجول: هذا ما يحتاجه منتخب مصر للتحسن

كشف عماد الحوسني أيقونة عمان السابق رأيه في أداء منتخب مصر الذي احتل المركز الرابع في كأس العرب 2021.

واستطلع FilGoal.com رأي الحوسني في البطولة العربية، منتخب عمان، الفراعنة، وكذلك محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول.

ما تقييمك لمستوى المنتخب العماني في كأس العرب؟

المنتخب العماني قدم مستوى جيدا، وحضور كان جيدا لا بأس به، نتمنى أن يتطور المستوى الفني في قادم المناسبات.

ما هي أفضل مباراة شاهدتها للمنتخب العماني في البطولة، ولماذا؟

بكل تأكيد مباراتنا أمام المنتخب البحريني، والتي نجحنا فيها بالانتصار بثلاثية نظيفة.

المدرب برانكو إيفانكوفيتش، هل تؤيد استمراره مع المنتخب العماني؟

أؤيد، لأن الاستقرار الفني مهم في الفترة المقبلة، خاصة وأننا مقبلين على كأس آسيا بالصين عام 2023، واستحقاقات أخرى قادمة، وهو متواجد منذ فترة مع هذه المجموعة، ويعرف التفاصيل الخاصة باللاعبين، لذا أرى أن بقاءه أفضل.

ماذا يحتاج المنتخب العماني للمنافسة على كل البطولات؟

يحتاج بناء جيل جديد وعمل إداري وتخطيط على جميع مراحل المستويات السنية بالمنتخب.

ماذا يحتاج المنتخب المصري للتطور تحت قيادة المدرب كارلوس كيروش؟

المنتخب المصري يملك لاعبين جيدين مثل محمد مجدي "أفشة"، أحمد رفعت، حمدي فتحي، ومصطفى فتحي. فقط يحتاجون إلى الوقت حتى يرتقي مستواهم الفني أكثر وأكثر، كما أن الاستقرار بالطاقم الفني تحت قيادة كيروش مهم للغاية.

هل استحق المنتخب الجزائري التتويج ببطولة كأس العرب؟

نعم، عن جدارة واستحقاق، لأنه واجه منتخبات قوية حتى وصل إلى المباراة النهائية. كما أن المنتخب الجزائري يملك لاعبين مميزين جدآ، مثل ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، الذين دائما يصنعون الفارق في كل مباراة.

ما رسالتك إلى محمد صلاح؟

هو فخرنا وأسطورتنا العربية، أتمنى له التألق الدائم في البطولات الأوروبية، هو يشرف جميع العرب، ونحن فخورون به.

نعود بالذاكرة، حدثنا عن أبرز الأشياء في فترتك مع الأهلي السعودي؟

كانت فترة ذهبية، وأبرز الأشياء هو تحقيق بطولتين غاليتين، بطولة كأس الملك لسنتين متتاليتين، وتقديم مستويات مميزة جداً مع الفريق.

شاركت في مباراة نجوم العالم، وقابلت العديد من أساطير الكرة، حدثنا عن الأمر؟

كانت أجواء جميلة ومباراة مميزة وأنت تلعب مع نجوم مثل كافو، ماسكيرانو، بيرلو، يايا توريه، وديساييه ، وفي وجود إنفانتينو رئيس فيفا، حدث كان جميلا والمباراة كانت رائعة للغاية.