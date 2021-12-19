سان جيرمان: هناك فرصة لتمديد عقد مبابي
الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 14:07
كتب : FilGoal
قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن ناديه لم يفقد الأمل في تمديد عقد نجمه كيليان مبابي.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وصرح نجم البرازيل السابق لـleJDD "لو قرر مبابي البقاء، سيستمر لأن هذه هي رغبتنا".
وواصل "نود بقاءه، لكن علينا احترام رغبته".
وأتم "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتمديد عقده".
ويسابق سان جيرمان الزمن لإقناع النجم الفرنسي بتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وصرح مبابي من قبل برغبته في خوض تجربة جديدة وحاول ريال مدريد انتدابه في الصيف الماضي.
وأوضحت تقارير أن اللاعب البالغ عمره 22 عاما سينضم لريال مدريد مستقبلا.
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