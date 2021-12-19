الإسماعيلي لـ في الجول: شيلونجو اختفى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 12:55

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو - سعد سمير - الأهلي - الإسماعيلي

قال أشرف خضر عضو اللجنة الفنية في الإسماعيلي إن بينسون شيلونجو لاعب النادي اختفى فجأة من فندق إقامة الفريق.

بينسون شيلونجو

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وصرح خضر لـFilGoal.com "شيلونجو اختفى".

وواصل "مسؤولو الفندق فوجئوا بعدم وجوده واختفاء متاعه".

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وأضاف "هناك شخص ليس منتميا للنادي، يتمم إجراءات سفر اللاعب، قال لنا إنه حجز لشيلونجو تذكرة سفر إلى ناميبيا".

وأتم "سنشكو اللاعب للاتحاد المصري لكرة القدم".

وعلم FilGoal.com أن لشيلونجو (29 عاما) مستحقات متأخرة في فريق الدراويش.

وكان الإسماعيلي فرض غرامة على اللاعب في يناير 2020 بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في مباراة، وصرح المدرب العام آنذاك، الراحل أدهم السلحدار، أن الناميبي لا يرغب في الاستمرار مع الفريق.

وانضم شيلونجو إلى الإسماعيلي في يناير 2019 قادما من سموحة ولعب الناميبي للأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليا).

ومثل الإسماعيلي في 78 مباراة وسجل 18 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على سموحة يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

شيلونجو الإسماعيلي
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