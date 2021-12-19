سداسي الجزائر ينضم لرباعي مصر في قائمة استثنائية

كأس العرب - من يسير على خطى الجوهري.. الكبير أم بوقرة؟

بلايلي العاشر - طائر الفينيق الأسطوري الذي بعث من الرماد ليتحول إلى "وحش كاسر"

مواجهة وحيدة بين مصر وتونس في كأس العرب شارك فيها مدرب نسور قرطاج

الدرجة الثانية - في الجول يرصد 29 تغييرا خارج الخطوط بعد 9 جولات