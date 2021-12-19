سداسي الجزائر ينضم لرباعي مصر في قائمة استثنائية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 12:31

كتب : نادر عيد

الجزائر - نهائي كأس العرب

سداسي الجزائر ينضم لرباعي مصر في قائمة استثنائية

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كأس العرب كأس إفريقيا منتخب مصر الجزائر
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