حوار في الجول - إيهاب أمين.. عن التجديد مع الأهلي وعلاقته بـ كهربا والشحات ورأيه في هودج

حل إيهاب أمين نجم فريق الأهلي لكرة السلة ضيفًا على FilGoal.com للحديث عن مسيرته المميزة ومستقبله مع القلعة الحمراء في ظل انتهاء عقده بعد 6 أشهر.

وكشف أمين عن العديد من الأمور خلال الحوار، وأبدى رأيه في اقتراح زيادة عدد المحترفين، وأبرز محترفي السنوات الماضية، وعلاقته بـ كهربا وحسين الشحات ثنائي فريق القدم، وأكثر لاعب يرتاح للعب بجانبه، والعديد من الكواليس الأخرى.

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