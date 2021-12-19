حوار في الجول - إيهاب أمين.. عن التجديد مع الأهلي وعلاقته بـ كهربا والشحات ورأيه في هودج

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:59

كتب : محمد سمير

حوار في الجول - إيهاب أمين

حل إيهاب أمين نجم فريق الأهلي لكرة السلة ضيفًا على FilGoal.com للحديث عن مسيرته المميزة ومستقبله مع القلعة الحمراء في ظل انتهاء عقده بعد 6 أشهر.

وكشف أمين عن العديد من الأمور خلال الحوار، وأبدى رأيه في اقتراح زيادة عدد المحترفين، وأبرز محترفي السنوات الماضية، وعلاقته بـ كهربا وحسين الشحات ثنائي فريق القدم، وأكثر لاعب يرتاح للعب بجانبه، والعديد من الكواليس الأخرى.

إيهاب أمين الأهلي الأهلي لكرة السلة دوري السوبر كهربا أنس أسامة
نرشح لكم
عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة خبر في الجول – غرامة جديدة.. الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتسوية الـ 650 ألف يورو غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام المقاولون العرب تقرير تونسي: عرض قطري ضخم لـ سيف الجزيري وعلي معلول
أخر الأخبار
حوار في الجول - إيهاب أمين.. عن التجديد مع الأهلي وعلاقته بـ كهربا والشحات ورأيه في هودج 14 دقيقة | مصر
نادي قطر يفسر فسخ عقد بلايلي مصرحا: لم يقدم المستوى الذي ظهر به في كأس العرب 25 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة 28 دقيقة | الدوري المصري
رقمان قياسيان في انتظار صلاح أمام توتنام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلايلي يتحدث عن وجهته المقبلة 47 دقيقة | أوروبا
توخيل: لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما حدث لـ ساؤول 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد الأردن: السولية لفت انتباهي.. ومنحت صوتي لـ صلاح في جائزة الأفضل ساعة | منتخب مصر
برنامج خاص لدوليين الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. ومعلول ينضم للبعثة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 4 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد