نادي قطر يفسر فسخ عقد بلايلي مصرحا: لم يقدم المستوى الذي ظهر به في كأس العرب

فسر فيصل الشعيبي المدير التنفيذي لنادي قطر فسخ عقد النجم يوسف بلايلي مهاجم الجزائر المتوج بكأس العرب 2021.

يوسف بلايلي النادي : نادي قطر

وقال الشعيبي عبر قناة الكاس:"بلايلي طلب زيادة عقده مع نهاية الموسم الماضي، ولم يقدر النادي على ذلك. ثم طلب في بداية الموسم الجاري الانتقال لناد آخر، لكن العرض لم يكن مناسبا".

وأضاف "مستوى بلايلي لم يرق لطموحات النادي، بخلاف ما ظهر به مع منتخب الجزائر. والد اللاعب قال إنه تلقى عرضا أوروبيا. اجتمعت الإدارة مع الجهاز الفني وقررا فسخ العقد، اللاعب جاء النادي بعد مباراة الجزائر وقطر مباشرة لننهي الأمور".

وأتم "بلايلي تنازل عن مستحقات والنادي وافق على رحيله لأن العرض المقدم كان جيدا".

وحصل بلايلي على المركز الثاني في ترتيب أفضل لاعبي كأس العرب التي توجت بها الجزائر بالفوز على تونس بهدفين دون رد يوم السبت.

ولعب بلايلي في نادي قطر من نوفمبر 2020 ومثل النادي في 24 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.