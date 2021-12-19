عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة

شدد عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على إدارة المسابقات، أن مواعيد الدوري ستراعي تجمع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا تحت أي ظرف.

وقال حسين عبر إذاعة أون سبورت: "من المفترض أن يبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 27 ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا بـ 14 يوما لكن هناك منشور جديد يفيد أن التجمع سيبدأ يوم 3 يناير، أرسلت خطابا لـ كاف ولـ فيفا للتأكد من صحته".

وأوضح "في كل الأحوال المنتخب أعلن التجمع يوم 27، لكن هناك بعض المباريات التي ستلعب بعد يوم 27، مثل مؤجلات الاسماعيلي وفيوتشر، طلائع الجيش وسموحة. لو أراد كيروش التجمع قبل ذلك سنتناقش معه، وسنراعي المنتخب في كل الأحوال، وقد يعطي استثناء لبعض اللاعبين مثلما سمعت أنه فعل مع محمد صلاح".

أما عن ترشحه لمجلس إدارة اتحاد الكرة وتعارضه مع تواجده برابطة الأندية، أجاب: "بعد الرجوع للائحة، لا يوجد تعارض".