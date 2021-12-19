عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

شدد عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على إدارة المسابقات، أن مواعيد الدوري ستراعي تجمع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا تحت أي ظرف.

وقال حسين عبر إذاعة أون سبورت: "من المفترض أن يبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 27 ديسمبر قبل كأس أمم إفريقيا بـ 14 يوما لكن هناك منشور جديد يفيد أن التجمع سيبدأ يوم 3 يناير، أرسلت خطابا لـ كاف ولـ فيفا للتأكد من صحته".

وأوضح "في كل الأحوال المنتخب أعلن التجمع يوم 27، لكن هناك بعض المباريات التي ستلعب بعد يوم 27، مثل مؤجلات الاسماعيلي وفيوتشر، طلائع الجيش وسموحة. لو أراد كيروش التجمع قبل ذلك سنتناقش معه، وسنراعي المنتخب في كل الأحوال، وقد يعطي استثناء لبعض اللاعبين مثلما سمعت أنه فعل مع محمد صلاح".

أخبار متعلقة
عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي عامر حسين يكشف كيف سيتعامل مع أجندة الأهلي وقت السوبر الإفريقي عامر حسين يكشف لـ في الجول كيف سيواجه أزمة تغيير موعد السوبر الإفريقي

أما عن ترشحه لمجلس إدارة اتحاد الكرة وتعارضه مع تواجده برابطة الأندية، أجاب: "بعد الرجوع للائحة، لا يوجد تعارض".

في الدوري عامر حسين الدوري المصري
نرشح لكم
تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة من كارتيرون في مركزين.. وجمعة يعوض عبد الشافي عبد الفتاح مفسرا تعيين أفضل حكام لمباريات الأهلي والزمالك: هل المعيد مثل الدكتور؟ مواعيد مباريات اليوم 21 ديسمبر 2021.. الزمالك والإسماعيلي وبرشلونة
أخر الأخبار
ويليان: أردت الرحيل عن أرسنال بعد 3 أشهر فقط في النادي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: بانون سينضم لقائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية 8 دقيقة | إفريقيا
إيتو: ثقتي كبيرة للغاية في نجاح أمم إفريقيا 13 دقيقة | إفريقيا
بعد مرور 18 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 37 دقيقة | المحترفون
إلغاء مباريات الإعادة في الدور الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي 43 دقيقة | أوروبا
تأجيل مباراة أودينيزي وساليرنيتانا بسبب كورونا 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير: مانشستر يونايتد ينضم للراغبين في الظفر بهداف الدوري الأرجنتيني 53 دقيقة | ميركاتو
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة من كارتيرون في مركزين.. وجمعة يعوض عبد الشافي 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان