بلايلي يتحدث عن وجهته المقبلة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:26

كتب : محمد الجزار

لاعبو الجزائر يحتفلون بهدف يوسف بلايلي في المغرب

تحدث يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر، عن وجهته المقبلة، بعد فسخ تعاقده مع فريق قطر القطري.

يوسف بلايلي

النادي : نادي قطر

نادي قطر

وقال بلايلي عبر قناة الكأس: "وجهتي المقبلة؟ 100% في أوروبا".

وقاد بلايلي منتخب الجزائر للفوز ببطولة كأس العرب والتي قال عنها: " نهدي هذا الكأس لشعب الجزائر. كانت بطولة قوية. كنا مجموعة واحدة ونحمد الله على هذا الانتصار".

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وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما لنادي قطر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2022، إلا أنه فسخ التعاقد قبل أيام.

وخاض بلايلي مع نادي قطر 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 17 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

يوسف بلايلي قطر نادي قطر
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