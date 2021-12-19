قائد الأردن: السولية لفت انتباهي.. ومنحت صوتي لـ صلاح في جائزة الأفضل

أشاد بهاء عبد الرحمن قائد الأردن بعمرو السولية نظيره في مصر بعد نهاية كأس العرب 2021.

وخرج الأردن على يد مصر في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر الفراعنة أمام تونس بهدف ذاتي للسولية وحصل رفاق الأخير على المركز الرابع في الكأس العربية,

وقال عبد الرحمن عبر قناة الحياة:"السولية لفت انتباهي، لاعب متميز وقوي".

وأضاف "محمد الشناوي كان متألقا في مباراتنا".

وأتم مشيدا بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول "منحت صوتي له".

ويصوت مدربو وقادة منتخبات العالم لاختيار الفائز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وترشح صلاح للجائزة مع 10 لاعبين آخرين وسيعلن فيفا الفائز في 17 يناير المقبل.