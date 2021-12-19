قائد الأردن: السولية لفت انتباهي.. ومنحت صوتي لـ صلاح في جائزة الأفضل

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

هدف عمرو السولية في شباك الجزائر - مصر ضد الجزائر - كأس العرب

أشاد بهاء عبد الرحمن قائد الأردن بعمرو السولية نظيره في مصر بعد نهاية كأس العرب 2021.

وخرج الأردن على يد مصر في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر الفراعنة أمام تونس بهدف ذاتي للسولية وحصل رفاق الأخير على المركز الرابع في الكأس العربية,

وقال عبد الرحمن عبر قناة الحياة:"السولية لفت انتباهي، لاعب متميز وقوي".

أخبار متعلقة
برنامج خاص لدوليين الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. ومعلول ينضم للبعثة خبر في الجول – غرامة جديدة.. الزمالك يتواصل مع فرجاني ساسي لتسوية الـ 650 ألف يورو موعد مباريات الأحد 19 ديسمبر 2021.. مواجهات نارية في إنجلترا وقمة في إيطاليا غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام المقاولون العرب

وأضاف "محمد الشناوي كان متألقا في مباراتنا".

وأتم مشيدا بمحمد صلاح نجم مصر وليفربول "منحت صوتي له".

ويصوت مدربو وقادة منتخبات العالم لاختيار الفائز بجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وترشح صلاح للجائزة مع 10 لاعبين آخرين وسيعلن فيفا الفائز في 17 يناير المقبل.

منتخب مصر عمرو السولية محمد صلاح
نرشح لكم
من البطل إلى دور المجموعات.. الجوائز المالية لـ كأس العرب 2021 فينجادا: منتخب مصر كان أفضل من قطر.. وأثبت أنه يمكنه الفوز على بطل آسيا كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد مؤتمر مدرب قطر: خضنا تجربة ممتازة تحضيرا لكأس العالم.. وأثبتنا جاهزيتنا
أخر الأخبار
حوار في الجول - إيهاب أمين.. عن التجديد مع الأهلي وعلاقته بـ كهربا والشحات ورأيه في هودج 18 دقيقة | مصر
نادي قطر يفسر فسخ عقد بلايلي مصرحا: لم يقدم المستوى الذي ظهر به في كأس العرب 29 دقيقة | الوطن العربي
عامر حسين: سنراعي المنتخب في كل الأحوال.. ولا مانع لائحي من ترشحي لـ اتحاد الكرة 32 دقيقة | الدوري المصري
رقمان قياسيان في انتظار صلاح أمام توتنام 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلايلي يتحدث عن وجهته المقبلة 51 دقيقة | أوروبا
توخيل: لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما حدث لـ ساؤول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد الأردن: السولية لفت انتباهي.. ومنحت صوتي لـ صلاح في جائزة الأفضل ساعة | منتخب مصر
برنامج خاص لدوليين الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. ومعلول ينضم للبعثة ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 4 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد