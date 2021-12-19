موعد مباريات الأحد 19 ديسمبر 2021.. مواجهات نارية في إنجلترا وقمة في إيطاليا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 10:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ونيوكاسل

يشهد اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 مواجهات نارية في الدوريات الأوروبية.

ففي إنجلترا، يحل ليفربول ضيفا على توتنام في السادسة والنصف مساء، فيما يحل مانشستر سيتي وتشيلسي ضيفين ثقيلين على نيوكاسل وولفرهامبتون على الترتيب في الرابعة ظهرا.

وفي إيطاليا، تقام عدة مباريات أبرزها القمة بين ميلان ونابولي في العاشرة إلا ربع مساء.

ويستضيف ريال مدريد قادش في الدوري الإسباني في تمام العاشرة.

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موعد مباريات الأحد 19 ديسمبر 2021
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