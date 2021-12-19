غياب عبد الشافي عن الزمالك أمام المقاولون العرب

تأكد غياب محمد عبد الشافي لاعب الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.

ويلعب الزمالك مع المقاولون يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الحالي.

وتعرض عبد الشافي للإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، خضع على أثرها لجلسات علاجية أمس الجمعة واليوم السبت.

وشدد محمد أسامة طبيب الفريق على أنه سيتم تجهيز اللاعب للحاق بالمباريات المقبلة.

وكان الزمالك قد خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، حيث فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات.