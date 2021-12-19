الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، الانتظام في معسكر مغلق اليوم -الأحد- استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري المصري.

وأخطر المدير الفني للفريق، جهازه المعاون ولاعبيه بالانتظام في معسكر مغلق اليوم، عقب نهاية المران الجماعي والذي سيقام بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وكان الزمالك قد خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، حيث فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.