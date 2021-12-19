إشبيلية يتمسك بالمنافسة بفوز قاتل على أتليتكو مدريد.. ورقم سلبي لسواريز

فاز إشبيلية على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف إشبيلية كل من إيفان راكيتيتش ولوكاس أوكامبوس، بينما سجل فيليبي هدف أتليتكو مدريد الوحيد.

تقدم راكيتيتش لإشبيلية في الدقيقة السابعة من المباراة بتسديدة رائعة عجز يان أوبلاك في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 33 تعادل فيليبي لمصلحة أتليتكو مدريد برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها توماس ليمار.

وفي الشطوط الثاني أهدر أتليتكو مدريد أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة.

وفي الدقيقة الـ 88 تمكن أوكامبوس من تسجيل الهدف الثاني القاتل لإشبيلية مستغلا ارتداد رأسية ديلايني من القائم ليتابعها بتسديدة قوية لمست يد أوبلاك ودخلت إلى المرمى.

هزيمة أتليتكو مدريد شهدت رقما سلبيا لمهاجم الفريق لويس سواريز بعد وصوله للمباراة السابعة على التوالي بدون تسجيل أهداف في كل البطولات وهو ما يحدث لأول مرة منذ انتقل للدوري الإسباني في 2014.

بذلك الفوز ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 37 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة الـ 29 في المركز الخامس.