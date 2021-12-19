تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - تونس - كأس العرب

حصد سيف الدين الجزيري مهاجم تونس لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف في كأس العرب 2021، لكنه لم يستلم الجائزة.

وعقب نهائي كأس العرب وفوز الجزائر باللقب استعد اللاعبون لحصد الجوائز الفردية.

شبكة "RT" العربية كشفت سبب عدم حصول الجزيري على جائزة الحذاء الذهبي.

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وأوضح التقرير "عند توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، بدأ دعوة الفائزين إلى منصة التتويج بشكل تنازلي".

وأكمل "تم دعوة الأردني يزن النعيمات (سجل 3 أهداف) لاستلام جائزة الحذاء البرونزي، فلم يصعد أحد على المنصة كون النشامى غادروا البطولة من الدور ربع النهائي وسيتم إرسال الجائزة له".

وأضاف "وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي (سجل 3 أهداف) لتسلم جائزة الحذاء الفضي (كوصيف للهداف)، وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة، ولكنه تسلم حذاءً ذهبيا".

وأردف "عندما تمت دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين الجزيري، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام حذائه الذهبي ولكن المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة، ليعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة".

إذا هل يتسلم الجزيري جائزة الهداف؟ فأتم التقرير: "ورغم الخطأ الفادح مع الجزيري فلا شك بأن اللجنة المنظمة للبطولة ستجد حذاء النجم الجزائري "الذهبي" وتسلمه إياه في وقت لاحق".

الجزيري سجل 4 أهداف في البطولة إذ هز شباك موريتانيا بثنائية في الجولة الأولى ثم سجل هدفا أمام الإمارات في الجولة الثالثة.

واختتم أهدافه في البطولة بتسجيل هدف تونس الأول أمام عُمان في ربع نهائي كأس العرب.

سيف الدين الجزيري كأس العرب تونس
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