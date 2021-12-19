علي معلول: كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات.. بن يوسف: نشعر بالحسرة

شدد ثلاثي الدوري المصري علي معلول وحمزة المثلوثي وفخر الدين بن يوسف على أن المنتخب التونسي ظهر بشكل جيد طوال البطولة مشيرا إلى خسارة النهائي كانت بمثابة الحسرة.

وخسر المنتخب التونسي أمام نظيره الجزائري بهدفين دون رد في نهائي البطولة العربية.

وقال علي معلول في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "خلقنا العديد من الفرص ولكن كان ينقصنا اللمسة الأخيرة من أجل إسعاد الجمهور".

وأضاف عن افتقاد تونس لخدماته "المجموعة قدمت مستويات كبيرة ووصلوا للنهائي بدون علي معلول وكنا نريد الفوز باللقب ولكن هذه هي كرة القدم والنهائي يلعب على تفاصيل صغيرة".

وتابع "قدمنا بطولة جيدة للغاية وكان الهدف التتويج ولكن كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات".

ومن جانبه قال فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز "نشعر بحسرة شديدة بعد الخسارة، لعبنا مباراة جيدة وحاولنا أن نعود بالكأس لتونس ولكن النهائي يلعب على تفاصيل صغيرة".

وقال حمزة المثلوثي بعد الخسارة: "قدمنا بطولة كبيرة وخسرنا النهائي أمام فريق محترم للغاية، ظهرنا بشكل مشرف وأردنا الفوز بالبطولة ولكن للأسف لم يحدث".