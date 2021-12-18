كأس العرب - براهيمي: لعبنا مباريات صعبة ضد مصر وقطر وتونس.. وجائزة الأفضل أتت بفضل الفريق

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

لحظة هدف ياسين براهيمي في نهائي كأس العرب

أبدى ياسين براهيمي نجم منتخب الجزائر سعادته بالتتويج بلقب كأس العرب 2021 في قطر، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة أيضا.

وقال براهيمي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "كانت مباراة صعبة أمام تونس وأنا سعيد بالفوز، هذا كان الهدف".

وأضاف "الفوز بجائزة أفضل لاعب كان من أجل الفريق، فبدون فريقي لا يمكنني أن أحصل على الجائزة".

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وتابع "سنستمتع اليوم وبعدها نعود للعمل. لعبنا مباريات عديدة صعبة خلال البطولة أمام قطر ومصر والمغرب وتونس، وعلينا أن نستمتع بذلك".

في الإطار ذاته قال سفيان بن دبكة لاعب الخضر: "كان هدفنا الفوز بالبطولة من البداية وحققنا ذلك. علينا أن نحتفل بالفوز اليوم وبعدها نرى ما سيحدث في بطولة إفريقيا والمواجهة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم".

وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس العرب بعد فوزه على تونس في النهائي بهدفين دون رد، سجلهما أمير سعيود وياسين براهيمي.

براهيمي كأس العرب الجزائر تونس
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