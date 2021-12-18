تقرير تونسي: عرض قطري ضخم لـ سيف الجزيري وعلي معلول

كشفت صحيفة الشروق التونسية عن وجود عروض مغرية للثنائي سيف الدين الجزيري وعلي معلول ثنائي منتخب تونس.

وحصد منتخب تونس المركز الثاني في البطولة بعدما خسر النهائي أمام الجزائر بثنائية دون رد.

وأوضح التقرير أن "العربي القطري يتفاوض مع وكيلي سيف الدين الجزيري وعلي معلول لضمهما".

وأضاف "أبدى الفريق القطري رغبة مُلحة في الحصول على خدماتهما وعرض أرقام مالية ضخمة".

الجزيري مهاجم الزمالك سجل 4 أهداف وحصد جائزة هداف كأس العرب.

فيما شارك علي معلول كبديل أمام موريتانيا في الجولة الأولى ثم أمام الجزائر في النهائي بعدما غاب بسبب الإصابة.

الجزيري بقميص الزمالك الموسم الحالي سجل هدفا وصنع 3 في 8 مباريات.

بينما شارك معلول مع الأهلي في 7 مباريات سجل 5 أهداف وصنع 1 الموسم الحالي.