الأشعة تحدد موقف أوباما من مواجهة المقاولون العرب

خضع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك لجلسة علاجية اليوم السبت.

واشتكى أوباما من العضلة الخلفية ليقرر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، خضوعه لجلسة علاجية دون الدخول في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بملعب النادي.

أوضح محمد أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي أن اللاعب سيخضع لأشعة غدا الأحد.

وستحدد الأشعة موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في مباراة المقاولون العرب بمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وكان الزمالك خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي.

وفاز على بايونيرز بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز أمام الترسانة بهدف واحد دون رد، وتعادل مع الرائد بهدفين لكل فريق.

صانع الألعاب البالغ 25 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بقميص الأبيض سجل هدفين وصنع هدف في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.