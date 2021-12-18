الأشعة تحدد موقف أوباما من مواجهة المقاولون العرب

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 23:22

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف أوباما محمود الزنفلي الزمالك البنك الأهلي

خضع يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك لجلسة علاجية اليوم السبت.

واشتكى أوباما من العضلة الخلفية ليقرر محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، خضوعه لجلسة علاجية دون الدخول في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بملعب النادي.

أوضح محمد أسامة عبر موقع الزمالك الرسمي أن اللاعب سيخضع لأشعة غدا الأحد.

أخبار متعلقة
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - أوباما بديل بنشرقي.. ومفاضلة في مركز القمة 123 - نجوم الزمالك يجيبون لـ في الجول: أوباما أم مصطفى فتحي ولماذا الجبهة اليمنى أقوى قائمة الزمالك - الأبيض بالقوة الضاربة لمواجهة الأهلي.. وعودة أوباما مران الزمالك – أوباما يشارك في التدريب كاملا.. وتألق شيكابالا في التقسيمة

وستحدد الأشعة موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في مباراة المقاولون العرب بمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وكان الزمالك خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي.

وفاز على بايونيرز بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز أمام الترسانة بهدف واحد دون رد، وتعادل مع الرائد بهدفين لكل فريق.

صانع الألعاب البالغ 25 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بقميص الأبيض سجل هدفين وصنع هدف في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يوسف أوباما في الدوري
نرشح لكم
تقرير تونسي: عرض قطري ضخم لـ سيف الجزيري وعلي معلول محمد محمود: الكل في كامل تركيزه للفوز بـ السوبر الإفريقي.. ورسالة لـ الخطيب طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور مران الزمالك - تدريبات فنية وتقسيمة قوية.. وتدريبات تأهيلية لـ عبد الشافي وحامد
أخر الأخبار
قائمة الرجاء - أحداد وثلاثي المغرب في كأس العرب يواجهون الأهلي بـ السوبر الإفريقي 3 دقيقة | الكونفدرالية
إشبيلية يتمسك بالمنافسة بفوز قاتل على أتليتكو مدريد.. ورقم سلبي لسواريز 14 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير يكشف سبب عدم استلام الجزيري جائزة هداف كأس العرب 15 دقيقة | كأس العرب 2021
علي معلول: كرة القدم تكون قاسية في بعض الأوقات.. بن يوسف: نشعر بالحسرة 19 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب - براهيمي: لعبنا مباريات صعبة ضد مصر وقطر وتونس.. وجائزة الأفضل أتت بفضل الفريق 23 دقيقة | كأس العرب 2021
تقرير تونسي: عرض قطري ضخم لـ سيف الجزيري وعلي معلول 31 دقيقة | كأس العرب 2021
الأشعة تحدد موقف أوباما من مواجهة المقاولون العرب 58 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: حققنا ثلاث نقاط ذهبية.. ونتوقع أن تكون المباراة نقطة تحول ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة 4 انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد