تشافي: حققنا ثلاث نقاط ذهبية.. ونتوقع أن تكون المباراة نقطة تحول

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 23:08

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه قد حقق ثلاث نقاط ذهبية بالنظر إلى طريقة الفوز على إلتشي.

وفاز برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات لقناة برشلونة بعد المباراة: "بالنسبة إلى الطريقة التي فزنا بها، لقد حصلنا على ثلاث نقاط ذهبية، لأكون إيجابي لقد لعبنا شوط أول رائع وكنا قادرين على تسجيل المزيد من الأهداف واستغلينا المساحات بشكل رائع".

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وتابع "على المستوىي التقني لقد عملنا على الهجوم في المساحات، كنا نلعب بخطة 442 وكان على لاعبي الوسط أن يتقدموا، وقدم يوتجلا أداء رائع يجذب الدفاع خلفه".

وأضاف "هدف إلتشي كان خطأ فادح منا فهم لا يجب أن يتقدموا في مطقتنا بتلك الطريقة، كان بإمكاننا ارتكاب ثلاث أخطاء تكتيكية ولكن نحن نلعب بلاعبين من الشباب هم من يصنعون الفارق".

واستمر "نتوقع أن تكون المباراة نقطة تحول، لقد كانت كمباراة نهائية، قمنا بتعقيدها لأننا كان يجب أن نسجل المزيد، لقد عادوا بسبب أخطاؤنا ولم تكن المباراة تحت سيطرتنا، يجب علينا أن نستمر في التعلم وتحمل المسؤولية بشكل أكبر إنها الطريقة الوحيدة للفوز".

وشدد "أنا لا أبعث برسالة إلى اللاعبين القدامى مثل بوسكيت، وألبا، وبيكيه وشتيجين، ودي يونج هم مذهلين، ولكن المفاجئ هو أن اللاعبين الشبابهم من صنعوا الأهداف ولكن هذا ليس نقد إلى باقي اللاعبين".

بذلك الفوز ارتفع برشلونة للنقطة الـ 27 في المركز السابع، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

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