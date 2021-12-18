كريم فؤاد: هدفنا الفوز بـ السوبر الإفريقي.. وتطورات الإصابة

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 23:02

كتب : FilGoal

كريم فؤاد - الأهلي

شدد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي على أن مواجهة الرجاء ستكون صعبة مشيرا إلى أنه يمكنه اللعب في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري لحساب السوبر الإفريقي في قطر.

وقال كريم فؤاد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية، لديهم فريق قوي ولعيبة مميزة".

أخبار متعلقة
توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة محمد محمود: الكل في كامل تركيزه للفوز بـ السوبر الإفريقي.. ورسالة لـ الخطيب نيكولاس جونزاليس: أتمنى أن يهتف كامب نو باسمي في يوم من الأيام طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

وأضاف "نحن أيضا لدينا لاعبين على أعلى مستوى، ستكون مباراة واحدة تؤهل للفوز بالبطولة ونحن قادرون على ذلك".

وتابع "التدريبات كلها كانت حماسية قبل السفر وخضنا المباريات الودية بجدية، التعليمات هو أننا لدينا القدرة على الفوز ويجب أن نحقق البطولة".

وواصل عن إصابته "كانت كدمة طفيفة وأنا جاهز للتواجد مع الفريق".

وأتم "أنا حتت أمر الجهاز الفني في أي مركز يحتاجني فيه سواء ظهير أيمن أو أيسر أو وسط الملعب، أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور وأن نحقق البطولة".

الأهلي الدوري المصري السوبر الإفريقي كريم فؤاد
نرشح لكم
توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة محمد محمود: الكل في كامل تركيزه للفوز بـ السوبر الإفريقي.. ورسالة لـ الخطيب طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور استعدادا لـ السوبر الإفريقي.. انضمام اللاعبين الدوليين إلى بعثة الأهلي في الدوحة
أخر الأخبار
تشافي: حققنا ثلاث نقاط ذهبية.. ونتوقع أن تكون المباراة نقطة تحول 9 دقيقة | الدوري الإسباني
كريم فؤاد: هدفنا الفوز بـ السوبر الإفريقي.. وتطورات الإصابة 14 دقيقة | مصر
توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة 20 دقيقة | الدرجة الثانية
محمد محمود: الكل في كامل تركيزه للفوز بـ السوبر الإفريقي.. ورسالة لـ الخطيب 34 دقيقة | الدوري المصري
نيكولاس جونزاليس: أتمنى أن يهتف كامب نو باسمي في يوم من الأيام 45 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 49 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: أوباميانج مسألة خاصة.. وعلى البريميرليج أن يفسر قراراته 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بييلسا: الإصابات لا تؤجل المباريات.. وهذا الفارق بيننا وبين أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 3 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة 4 مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة