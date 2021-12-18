كريم فؤاد: هدفنا الفوز بـ السوبر الإفريقي.. وتطورات الإصابة

شدد كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي على أن مواجهة الرجاء ستكون صعبة مشيرا إلى أنه يمكنه اللعب في أي مركز يطلبه منه الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري لحساب السوبر الإفريقي في قطر.

وقال كريم فؤاد في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "مباراة الرجاء ستكون صعبة للغاية، لديهم فريق قوي ولعيبة مميزة".

وأضاف "نحن أيضا لدينا لاعبين على أعلى مستوى، ستكون مباراة واحدة تؤهل للفوز بالبطولة ونحن قادرون على ذلك".

وتابع "التدريبات كلها كانت حماسية قبل السفر وخضنا المباريات الودية بجدية، التعليمات هو أننا لدينا القدرة على الفوز ويجب أن نحقق البطولة".

وواصل عن إصابته "كانت كدمة طفيفة وأنا جاهز للتواجد مع الفريق".

وأتم "أنا حتت أمر الجهاز الفني في أي مركز يحتاجني فيه سواء ظهير أيمن أو أيسر أو وسط الملعب، أتمنى أن نكون عند حسن ظن الجمهور وأن نحقق البطولة".