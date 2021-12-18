توأم متشابه وتجاوز وسوء تفاهم.. إلغاء مباراة في الدرجة الثالثة

ألغيت مبارة سبورتنج كاسل وسيدي سالم في الدرجة الثالثة من الدوري المصري بسبب وجود توأم على دكة البدلاء ومشاحنات بين لاعبي الفريق.

وعلم FilGoal.com أن سبب الإلغاء لوجود تجاوزات ضد الحكم مما اضطره لإلغاء المباراة.

FilGoal.com حاور أصحاب الأزمة ليروا التفاصيل.

وصرّح محمد حديفه لاعب سيدي سالم لـ FilGoal.com: "كنت أنا وشقيقي مصطفى على دكة البدلاء لفريق سيدي سالم أثناء مواجهة سبورتنج كاسل في القسم الثالث ثم شاركت قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وكنا متأخرين بهدفين دون رد".

وأضاف "مع بداية الشوط الثاني، لاعب الفريق المنافس اعتدى عليّ بالضرب وكان من المفترض أن تُحتسب مخالفة لصالحي".

وأوضح "كان رد الحكم (روق علشان صحتك) فرددت عليه (صحتي حلوة) فأشهر البطاقة الصفراء في وجهي".

وأكمل "احتسبت لنا ركلة ركنية لعبها محسن هنداوي فكان الحكم بجانبي فتحدثت معه وقلت له لا تستاء مما قلت فرد عليّ لو حصلت على ركلة جزاء لن احتسبها".

وواصل "بعدها واثناء انفرادي بالمرمى عرقلني لاعب الخصم وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لي بدلا من احتساب ركلة جزاء لصالحي".

هنا بدأت المشكلة

حديفه أكمل قائلا: "خرجت للجلوس خلف دكة فريقي، وشقيقي مصطفى بدأ الاستعداد للنزول، فأخبر حارس سبورتنج الحكم أن اللاعب المطرود (محمد) سيشارك مرة أخرى".

واستدرك "ذهبت للحكم الرابع ليرى إصابتي وأن شقيقي مصطفى هو توأمي وسيشارك كبديل لأنه لم يبدأ المباراة، فقرر الحكم إلغاء".

فيما صرّح محسن هنداوي قائد فريق سيدي سالم لـ FilGoal.com: "التوأم يتشابه لحد كبير لا تستطيع التفرقه بينه الإ إذا كنت قريب منه".

وشرح "ماحدث هو معاقبة محمد حديفه بحصوله على بطاقتين صفراوتين وطرده رغم عدم أحقية اللاعب في الحصول على بطاقة ولكنه طُرد وامتثلنا للقرار".

وأردف "شارك شقيقه فأخبر حارس سبورتنيج كاسل الحكم بأن لاعب المنافس سبق له أن طُرد، لماذا يشارك مرة ثانية؟".

وأوضح " استدعيت مصطفى شقيق محمد الذي تعرض للطرد لكي يشاهدهما ولكن الحكم خرج وألغى المباراة، وفي الساعة الخامسة حاول استكمال المباراة فرفضنا لعدم وجود إضاءة".

على الجهة الأخرى صرّح أيمن دربالة المدير الفني لـ سبورتنج كاسل عبر FilGoal.com قائلا: "المباراة ألغيت بسبب التجاوزات المستمرة ،توقفت في البداية بعد اعتراض سيدي سالم بعد طرد اللاعب ثم بعد مشاركة شقيقه".

وأضاف "ربما شك الحكم في مشاركة اللاعب المطرود نظرا لأنه شارك في نفس مركزه وتوقفت المباراة فاعترض مسؤولي سيدي سالم فخرج ثم عاد بعد فترة قصيرة لأستكمال المباراة ولكن رفض مسؤولي سيدي سالم".

وأكمل "لسنا طرفا في الأزمة كنا متقدمين بهدفين دون رد ولديهم لاعب مطرود فأحقية الثلاث نقاط من حقنا".

في المقابل صرّح محسن محمود المدير الفني لنادي سيدي سالم عبر FilGoal.com قائلا: "الحكم طرد مهاجم فريقي رغم عدم أحقيته في ذلك ثم توقفت المباراة ليتأكد هل شارك اللاعب المطرود أو لا ثم كتب في تقريره بأني تعرضت للطرد مع محسن هنداوي".

وأتم "كنا نسعى لنقاط المباراة فقط وليس لإثارة المشاكل، لا نعرف هل اشتكى الفريق المنافس من مشاركة لاعب آخر أم لا، من المفترض أن ينظر الحكام على بطاقات الثنائي قبل المباراة".