محمد محمود: الكل في كامل تركيزه للفوز بـ السوبر الإفريقي.. ورسالة لـ الخطيب

شدد محمد محمود لاعب الأهلي على أن الفريق جاهز تماما لمواجهة السوبر الإفريقي مشيرا إلى أن الجهاز الفني مهتم بكل التفاصيل للوصول للهدف

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري لحساب السوبر الإفريقي في قطر.

وقال محمد محمود في تصريحات للموقع الرسمي: "نعيش حالة من التركيز الشديد في ظل أهمية المباراة التي تقام على بطولة غالية ولدينا إصرار على التتويج باللقب من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف "الأجواء في معسكر الفريق مثالية للغاية. الجهاز الفني مهتم بكل التفاصيل وقام بدراسة المنافس من أجل الظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في الفترة الماضية".

وتابع "سعيد للغاية باستقبال جماهير الأهلي ودعمها للاعبين ومساندتهم المستمرة للفريق ولي بشكل شخصي، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم بنا. لا نضع نصب أعيننا إلا الفوز باللقب".

واستكمل "تعلمت في النادي الأهلي أن أتحلى بالعزيمة والإصرار، ورجعت من الإصابة بدوافع قوية وكبيرة، وأتمنى أن أرد الجميل لمجلس الإدارة الذي دعمني وكذلك الجهاز الفني وزملائي في الفريق".

وأتم "أشكر محمود الخطيب رئيس النادي الذي أدين له بالكثير في فترات الإصابة وكان له دور كبير في تجاوزها من خلال دعمي ومساندتي نفسيا وتوفير كل ما يلزم للعودة".