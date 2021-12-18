نيكولاس جونزاليس: أتمنى أن يهتف كامب نو باسمي في يوم من الأيام

أعرب نيكولاس جونزاليس لاعب برشلونة عن سعادته كونه سبب فوز الفريق على إلتشي.

وفاز برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وسجل جونزاليس هدف برشلونة الثالث في الدقيقة الـ 85 من المباراة.

وقال جونزاليس في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا أشعر بفرحة كبيرة، فشلت في تسجيل فرصة ثم مرر لي جافي الكرة بشكل رائع وتمكنت من التسجيل، آمل أن يهتف كامب نو بأكمله باسمي في يوم من الأيام".

وتابع "لدي وجه سعيد ومع نتيجة 2-2 رأينا بأن إلتشي منافس صعب جدا لكننا كنا نعرف بأننا سنحصل على فرصة، لقد حصلنا علىها وسجلنا، كل اللاعبين في الفريق لديهم دور مهم جدا وليس فقط الشباب".

وأضاف "إلتشي سجلوا هدفين أدخلوهم إلى المباراة، ليدهم جودتهم الخاصة ومن الطبيعي أن يحصلوا على فرص".

وأتم "سنقاتل على الوصول إلى المربع الذهبي ولكن نحن برشلونة ويجب علينا القتال من أجل الفوز بالدوري من أجل الجماهير، الذين كانوا رائعين اليوم ويستحقون كل شيء".

بذلك الفوز ارتفع برشلونة للنقطة الـ 27 في المركز السابع، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.