طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 22:27

كتب : إبراهيم رمضان

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تعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بالكتف خلال التقسيمة التي خاضها اللاعبون في المران عصر اليوم السبت.

وأجرى محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك الإسعافات اللازمة لعاشور عقب سقوطه في إحدى الكرات المشتركة بالمران الجماعي.

وكشف أن التشخيص المبدئي للاعب، هو جذع في المفصل بين عضمة الترقوة والكتف، والتي غادر بسببها مران الفريق.

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وسيخضع عاشور لاختبار طبي غدا الأحد قبل بداية المران الجماعي، والذي يحدد قدرته على المشاركة، موضحا أن الإصابة لن تعوقه عن خوض مباراة المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل.

وكان الزمالك خاض خلال فترة التوقف الحالية ثلاث مباريات ودية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، حيث فاز في الأولى بخمسة أهداف دون مقابل، وفاز في الثانية بهدف واحد دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لكل فريق.

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