هيرتا برلين يعرقل بوروسيا دورتموند ويقدم الهدية إلى بايرن ميونيخ

سقط بوروسيا دورتموند على يد مضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري الألماني.

تقدم جوليان براندت لصالح دورتموند في الدقيقة 31، وتعادل إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 51، لينتفض ماركو ريشتر ويمنح برلين هدفين في الدقيقتين 57 و69، قبل أن يقلص ستيفين تيجيس الفارق في الدقيقة 83.

الخسارة جمدت رصيد بوروسيا دورتموند عند 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

البداية أتت بفرصة من ماركو رويس برأسية في الدقيقة 13 مرت بجوار القائم، فيما سجل ميزيان ماوليدا الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة 16 من متابعة، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 31 سجل جوليان براندت الهدف الأول الصحيح بتسديدة مرت فوق الحارس المتقدم ألكساندر شفولوف، فيما أضاف أكسل فيتسل هدفا ثانيا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند 1-0.

ونجح الجزائري إسحاق بلفوضيل في إدراك التعادل بهدفه داخل المنطقة في الدقيقة 51 بعد تمريرة من فلاديمير داريدا.

وفي الدقيقة 57 منح ماركو ريشتر التقدم لفريقه بتسديدة رائعة من خارج المنطقة في أقصى الزاوية اليسرى، قبل أن يعمق الفارق بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 69 بعد متابعة لكرة بلفوضيل التي ارتدت من الحارس مارفين هيتز.

أخيرا في الدقيقة 87 قلص ستيفين تيجيس الفارق بهدف دورتموند الثاني بعد عرضية من البرتغالي رافاييل جيريرو.

الخسارة جمدت رصيد بوروسيا دورتموند عند 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

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