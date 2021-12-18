شباب برشلونة يحبطون ريمونتادا إلتشي ويكتبون الفوز الثالث لتشافي

فاز برشلونة على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من فيران يوتجلا، وجافي، ونيكو جونزاليس، بينما سجل هدفي إلتشي كل من تيتي مورينتي وبيري ميا.

التشكيل

قاد فيران يوتجلا وعثمان ديمبيلي هجوم برشلونة.

بدأ برشلونة المباراة بشكل هجومي وتمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق يوتنجلا في الدقيقة الـ 15 برأسية منستغلا ركلة ركنية نفذها ديمبيلي.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف جافي الهدف الثاني بتسديدة أرضية اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.

وكاد إنزو روكا أن يقلص الفارق لإلتشي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن علت المرمى.

وفي الشوط الثاني استمر إلتشي في الهجوم وكاد أن يسجل مورينتي الهدف الأول بعد خطأ كبير من جوردي ألبا ولكن لم يتعامل معها مورينتي بشكل جيد.

وفي الدقيقة الـ 61 قلص مورينتي الفارق بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من لوكاس بوي لمورينتي الذي سدد الكرة بقوة في المرمى.

هدف إلتشي كان الأول للفريق في ملعب كامب نو منذ 43 سنة

وبعد 93 ثانية فقط فقط أضاف يري ميا الهدف الثاني لإلتشي برأسية مستغلا عرضيى من مورينتي.

وأضاع يوتجلا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ 66 أمام المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الـ 85 سجل البديل نيكو جونزاليس الهدف الثالث القاتل لبرشلونة بعد تمريرة من جافي ليسدد نيكو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

بذلك حقق برشلونة الفوز الثالث في عهد تشافي في الدوري الإسباني، ليرتفع برشلونة للنقطة الـ 27 في المركز السابع، بينما توقف رصيد إلتشي عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 16.