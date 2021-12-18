السلسلة لا تتوقف.. يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام بولونيا

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوز بهدفين دون رد على بولونيا ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري الإيطالي.

تقدم ألفارو موراتا مبكرا لـ يوفنتوس مع الدقيقة السادسة بعد تمريرة من فريدريكو بيرناردسكي في المباراة التي أقيمت وسط تساقط الثلوج.

وحسم خوان كوادرادو النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مع الدقيقة 68.

وحقق يوفنتوس انتصاره الـ11 على التوالي على حساب بولونيا لتكون ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية ضد فريق في الدوري الإيطالي خلف أتالانتا بـ 13 انتصارا من 2009 إلى 2016.

ولم يخسر ماسيمليانو أليجري في 19 مباراة لعبها أمام بولونيا في الدوري الإيطالي محققا لـ15 انتصارا وأربع تعادلات.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 31 في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن نابولي صاحب المركز الرابع و12 نقطة عن ميلان المتصدر.

وتوقف رصيد بولونيا عند 24 نقطة في المركز العاشر.