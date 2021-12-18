كأس العرب - الشعلالي: منتخب تونس لم يقصر ولكن هذا ما كتبه ربي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

غيلان الشعلالي - تونس - أنجولا

أبدى غيلان الشعلالي لاعب منتخب تونس رضاه عن أداء الفريق رغم خسارة نهائي كأس العرب 2021 أمام منتخب الجزائر بهدفين دون رد.

وقال الشعلالي في تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نشكر الجمهور الذي أتى إلى الملعب ونشكر التوانسة الذين ساندونا من تونس".

وأضاف "هذه البطولة أكسبتنا جمهور كبير ومنحت جماهيرنا الشعور الأفضل. اليوم أحببنا أن نهدي جمهورنا الكأس ولكن هذا ما كتبه ربي".

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واختتم "لا يوجد تقصير من أي لاعب، الكل بذل ما لديه وأدى ما عليه، ولدينا كأس أمم إفريقيا لنستعد لها".

وخسر المنتخب التونسي نهائي كأس العرب في الوقت الإضافي بهدفي أمير سعيود في الدقيقة 99 وياسين براهيمي في الدقيقة 125.

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