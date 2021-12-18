كأس العرب - بوقرة: لتصبح الأفضل يجب أن تهزم الأفضل.. ونحن لا ننسى فلسطين

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

أبدى مجيد بوقرة مدرب الجزائر سعادته عقب التتويج ببطولة كأس العرب 2021، وذلك بالتغلب على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وقال بوقرة في تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "التتويج هو الأهم. اللاعبون يستحقون المديح. نحن نستحق اللقب لأننا واجهنا كل الفرق الكبيرة".

"فخور بما حققه اللاعبون الجزائريون ويجب أن يفخر بهم الشعب الجزائري. لعبنا اليوم مباراة صعبة وباعتبارها مباراة دربي كنا نعرف صعوبتها".

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"حافظنا على التقدم وكانت مباراة صعبة بالنسبة لي كمدرب شاب. أهنئ كل مشجعي الجزائر، ونحن لا ننسى شعب غزة وفلسطين، هذا الفوز لهم أيضا".

قلت في المؤتمر الصحفي إذا أردت أن تصبح الأفضل يجب أن تهزم الأفضل. لم نملك وقتا كبيرا للتحضير لهذه البطولة ولكن أخذنا نسقا تصاعديا".

وتوج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب متغلبا على تونس في الوقت الإضافي بهدفي أمير سعيود في الدقيقة 99 وياسين براهيمي في الدقيقة 125.

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