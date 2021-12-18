كأس العرب - مدرب تونس: اللاعبون لم يقصروا.. منتخب الجزائر كان موفقا

أبدى منذر الكبير مدرب منتخب تونس اعتقاده أن فريقه لم يقصر رغم خسارة نهائي كأس العرب 2021 على يد منتخب الجزائر بهدفين دون رد.

وقال الكبير في تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "المباراة كانت ندية للغاية فهي دربي. الجزائر لديها منتخب كبير وأظهر مردود محترم في هذه البطولة العربية".

وأضاف "اللاعبون لم يقصروا وكان لدينا العديد من الفرص للتسجيل في الشوطين، فمن يسجل الهدف الأول يقطع شوطا كبيرا للتتويج".

وتابع "لاعبو تونس قدموا مردودا يُحترم، تهانينا للمنتخب الجزائري وحظ أوفر للمنتخب التونسي".

واختتم "اللاعبين قدموا كل ما لديهم فرديا وجماعيا وكانت لدينا الفرص ولم نكن موفقين في نهاية الهجمات، والمنتخب الجزائري كان موفقا في تسجيل الهدف الأول ثم الثاني".

وخسر المنتخب التونسي نهائي كأس العرب في الوقت الإضافي بهدفي أمير سعيود في الدقيقة 99 وياسين براهيمي في الدقيقة 125.