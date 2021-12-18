كأس العرب - سعيود: تتويج مستحق بعد مواجهة الفرق المميزة.. وهكذا سجلت الهدف

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

هدف أمير سعيود في مرمى تونس بنهائي كأس العرب

أبدى أمير سعيود نجم منتخب الجزائر سعادته بالفوز على تونس بهدفين دون رد في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021 في قطر، والتي سجل أول أهدافها.

وقال سعيود في تصريحاته عبر قنوات "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "الحمد لله على هذا التتويج. نهديه لشعبنا الذي كان وراءنا. أهدي هذا الفوز أيضا لعائلتي الصغيرة وأولادي".

و بسؤاله عن الهدف الذي سجله أوضح سعيود "حاولت صراحة عدة مرات أن أركز أمام المرمى، أخفقت في مرتين ولكن نجحت هذه المرة والشكر لله".

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واختتم "كان هذا التتويج مستحق بحكم أننا لعبنا ضد الفرق المميزة التي تملك المستوى العالي، والآن نفرح بهذا التتويج".

ونجح منتخب الجزائر في اجتياز المغرب في ربع النهائي ثم قطر في نصف النهائي قبل التتويج على حساب تونس.

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