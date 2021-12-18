الجزيري الهداف وبراهيمي الأفضل.. جوائز كأس العرب 2021

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 20:16

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر - نهائي كأس العرب

توج التونسي سيف الدين الجزيري بلقب هداف كأس العرب 2021، فيما فاز الجزائري رايس مبولحي بجائزة أفضل حارس وحصد مواطنه ياسين براهيمي جائزة أفضل لاعب.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

ياسين براهيمي

النادي : الريان

رايس مبولحي

النادي : الاتفاق

كأس العرب 2021

وانتهت النسخة العاشرة من كأس العرب بتتويج الجزائر بأول لقب في تاريخها بالبطولة. (طالع التفاصيل)

الجزيري حصد جائزة الهداف بعدما انفرد بترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف حاصدا الحذاء الذهبي.

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وجاء ياسين براهيمي في المركز الثاني بفضل تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف متفوقا حاصدا الكرة الفضية.

وتفوق براهيمي على الثلاثي المعز علي مهاجم قطر ويزن النعيمات مهاجم الأردن وبدر بانون مدافع المغرب بعدما سجل 3 أهداف.

وحصد رايس مبولحي جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في البطولة.

مبولحي حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات من 6، وقاد منتخب بلاده للتتويج واستقبل 4 أهداف من مصر والمغرب (2) وقطر.

Rais Mbolhi of Algeria receives the Adidas Golden Glove award following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al...

أم جوائز الأفضل ففاز أكرم عفيف مهاجم قطر بجائزة الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

عفيف هو أكثر من صنع أهدافا في النسخة الحالية برصيد 4 أهداف وأكثر من ساهم بتسجيل الأهداف برصيد 6 (سجل 2 وصنع 4).

وحصد يوسف بلايلي جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبي البطولة بعدما سجل ثنائية وصنع هدفا.

Mohammed Belaili of Algeria receives the Adidas Silver Ball award following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at...

ومثلما كان آخر من لمس الكرة فهو آخر من حصد الجوائز الفردية، ياسين براهيمي حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة.

Yacine Brahimi of Algeria receives the Adidas Golden Ball award following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al...

سيف الدين الجزيري جوائز كأس العرب 2021 ياسين براهيمي رايس مبولحي
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