مصطفى محمد البديل يقلب الأوضاع وينقذ جالاتا سراي في الوقت القاتل

تعادل جالاتا سراي مع ضيفه باشاكشهير بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري التركي.

وتواجد المهاجم المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء أصحاب الأرض، حتى أتى في الدقيقة 65 على حساب مباي دياني الذي غادر بداعي الإصابة.

هدف باشاكشهير أتى في الدقيقة 20 بطريقة أكروباتية رائعة من ستيفانو أوكاكا، بعد عرضية من علي حسن كالديريم.

ونجح مصطفى محمد في تعديل النتيجة برأسية بعد عرضية من ألكساندرو سيكالداو، وذلك في الدقيقة 87.

وازداد موقف باشاكشهير تعقيدا بطرد لاعبه ليوناردو دوارتي لإنذارين على التوالي في الدقيقة 95، ليغادر ملعب المباراة التي أطلق الحكم صافرة نهايتها في الدقيقة العاشرة بعد التسعين.

بذلك يظل باشاكشهير في المركز الثالث بـ29 نقطة، بينما يحتل جالاتا سراي المركز العاشر بـ24 نقطة.