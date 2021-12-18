فينجادا: منتخب مصر كان أفضل من قطر.. وأثبت أنه يمكنه الفوز على بطل آسيا

تحدث نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة عن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب واستعداداته لخوض كأس أمم إفريقيا والمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وقال فينجادا في حديثه لـ FilGoal.com: "كل شيء في أيد أمينة وأنا واثق في قدرتنا على تحقيق الأهداف. لدينا العديد من اللاعبين الجيدين وطاقم عمل يتمتع بقدرات كبيرة وخبرة كبيرة في المنافسات العالمية".

وأضاف "يجب على المشجعين وعلى الجميع تقديم أفضل دعم ممكن للفريق. الخطوة التالية ستشهد ارتفاع مستوى الفريق بانضمام جميع اللاعبين، حيث سنصل إلى المستوى الذي نريده".

وعن خروج مصر بالمركز الرابع من كأس العرب، بعد خسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بركلات الترجيح قال: "لسنا سعداء بالنتيجة اليوم ولكن يجب أن نفخر بأداء الفريق. منتخب مصر استحق الفوز لأنه كان أفضل وصنع الكثير من الفرص".

وأوضح "26 تسديدة وأداء رائع من حارس مرمى قطر. منتخب مصر لم يحالفه الحظ في بعض الأحيان، ولكنه أثبت اليوم أنه يمكنه التغلب على بطل آسيا".

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في التاسع من يناير القادم، بينما يلعب منتخب مصر في مارس ضد أحد المنتخبات التالية (تونس – الجزائر – المغرب – السنغال – نيجيريا) لحسم التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.