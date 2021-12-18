انتهت في إسبانيا - برشلونة (3) - (2) إلتشي.. الفوز الثالث لتشافي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف ديباي في إسبانيول

يقدم لقم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة وإلتشي في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

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د85 جووووول قاتل لبرشلونة عن طريق نيكو جونزاليس

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د75. دفاع إلتشي ينقذ هدفا من على خط المرمى

د66. فرصة ضائعة من فيران جوتلا أمام المرمى الخالي

د61 جووووول التعادل عن طريق بيري ميا

د61. جووووول أول لإلتشي عن طريق تيتي مورينتي من هجمة مرتدة

د47. هدف أول ضائع من إلتشي بعد خطأ كبير من ألبا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د34. تسديدة من الزلزولي تمر فوق المرمى

د23 هدف ضائع من إنزو روكو لاعب إلتشي لتقليص الفارق

د18. جوووول ثاني سريع عن طريق جافي من تسديدة أرضية

د15. جووول أول لبرشلونة عن طريق فيران يوتلا من رأسية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة إلتشي الدوري الإسباني
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