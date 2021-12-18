رونالدو يعلن شراء نادي كروزيرو

أعلن رونالدو نازاريو نجم البرازيل السباق شراؤه لنادي كروزيرو البرازيلي من رئيس النادي السابق سيرخيو سانتوس ردودريجيز.

وكان رونالدو قد لعب في صفوف كروزيرو في بداية مسيرته قبل الرحيل إلى أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "سعيد جدا بإكمال تلك العملية، لدي الكثير لأرده لكروزيرو وأخذ النادي إلى المكانة التي يستحقها".

واستمر "أطلب من الجماهير أن تعيد الاتصال بالنادي والعودة إلى المدرجات لأننا سنحتاج إلى الكثير من القوة والوحدة، ولدينا عمل كبير من أجل إعادة النادي إلى مكانته".

وأعلن النادي أيضا الوصول إلى تسوية مع اللاعب مع إعلان المزيد من التفاصيل يوم السبت المقبل، وسيكون رونالدو هو المساهم الأكبر في إدارة النادي.

ويلعب كروزيرو حاليا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بعد هبوطه في العام قبل الماضي.

ويعد كروزيرو هو النادي الثاني الذي يمتلكه رونالدو، إذ أنه هو المالك لنادي بلد الوليد الإسباني.