كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 19:07

كتب : بسام أبوبكر

كارلوس كيروش

وجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الشكر على ما قدمه خلال بطولة كأس العرب مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع مستقبلا.

واحتل المنتخب المصري المركز الرابع في كأس العرب بعد الخسارة أمام قطر بضربات الترجيح.

وقال كيروش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: " أشكر كل اللاعبين على إخلاصهم والتزامهم طوال فترة بطولة كأس العرب".

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وأضاف "طلبت من اللاعبين التركيز مع أنديتهم خلال الـ15 يوما المقبلة، المنتخب المصري أبوابة مفتوحة أمام الجميع حسب حال كل واحد والحاجة إليه".

وتابع "قلت لكل اللاعبين أنكم أحرجتم فريقا اليوم تم إعداده في أوروبا وأمريكا، أرجو أن تحافظوا على أنفسكم في حياتكم الاحترافية لأنكم تستحقون الأفضل والأحسن، وسوف نتابعكم كجهاز فني في مبارياتكم مع أنديتكم".

وأتم "لابد أن تثقوا في أنفسكم وتعملوا في حياتكم على إرضاء أنفسكم أولا بأن تكونوا في أفضل حالة وأعلى مرتبة تستطيعون الوصول إليها".

ةتمنى كيروش التوفيق للاعبي الأهلي في مهمتهم الكبيرة خلال مباراة السوبر الأفريقي في الدوحة يوم الأربعاء المقبل.

كما وجه الشكر إلى جميع أفراد جهازه المعاون الذين واصلوا الليل بالنهار خلال فترة البطولة.

ومن جهته قال محمد الشواربي عضو الاتحاد المصري: "علينا أن نوجه التحية لكل أعضاء الفريق وأن نتعاطف معاهم، كنا الأفضل في المباراة وخسرنا بضربات الترجيح وقبلها في نصف النهائي بعد نهاية وقت المباراة".

وتابع "كل هذا حدث دون وجود وقت كاف للتحضير للبطولة لضيق الوقت مع وجود بعض اللاعبين ينضمون للمرة الأولى".

وأتم "الفرق الكبيرة يصقلها كثرة المشاركات والاحتكاك، ومن المؤكد أن فوائد المشاركة في البطولة العربية سيظهر بشكلٍ لافت في البطولة الأفريقية ومن بعدها الدور الأخير لتصفيات كأس العالم وهو الأهم بالنسبة للكرة المصرية".

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