بعد تسعة أيام من المحاولات.. استغاثة من مدافع فلسطين والقناة للعودة إلى مصر

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 18:36

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين كأس العرب

طالب محمد صالح مدافع القناة ومنتخب فلسطين المسؤولين بالمساعدة في عودته إلى مصر بعد عدم نجاحه في مغادرة قطر لليوم التاسع على التوالي.

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب من الدور الأول بعد تعادل وهزيمتين.

وقال محمد صالح في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذا هو اليوم التاسع بعد نهاية البطولة بالنسبة لمنتخب فلسطين، اليوم التاسع الذي أحاول فيه العودة لبيتي وللنادي الذي ألعب به في مصر".

أخبار متعلقة
تشكيل برشلونة - مفاجأة "كأس مارادونا" تتصدر التشكيل رفقة الزلزولي الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد مؤقتا.. تعادل المنيا وفوز بترول أسيوط انتفاضة مورينيو.. روما يضرب أتالانتا برباعية وتقنية الفيديو تثير الجدل مؤتمر أنشيلوتي: هازارد سيلعب أساسيا.. وبرشلونة ليس منافسنا المباشر حاليا

وتابع "مشكلتي هو أنه ليس لدي إقامة في مصر وأبلغت الاتحاد الفلسطيني وإداري المنتخب بذلك قبل السفر".

وواصل "لابد أن يكون هناك تصريح أمني أو تأشيرة لكي أتمكن من العودة، أخبروني قبل البطولة بشهر أنه لن يكون هناك مشكلة في ذلك وسيتم استخراج التأشيرة والتصريح الأمني".

واستكمل "أنهينا البطولة وحاولنا العودة أنا وزميلي مصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا وللأسف لم نتمكن من السفر، حاولنا في كل يوم أن نسافر ولكننا لم ننجح، أمس استطاع مصعب السفر ودخول مصر".

واستطرد "جئت هنا للمحاولة من جديد بناء على تعليمات الاتحاد الفلسطيني ولكن تم منعي من الصعود للطائرة".

وأتم "اشتقت إلى زوجتي وابنتي، تركتهم في بلد آخر والله يعلم بالحال.أناشد جميع المسؤولين بحل هذا الأمر في أسرع وقت لأعود إلى عائلتي. شكرا".

فلسطين كأس العرب لاعب القناة
نرشح لكم
مؤتمر مدرب قطر: خضنا تجربة ممتازة تحضيرا لكأس العالم.. وأثبتنا جاهزيتنا خليجي 25 - الاتحاد العربي يحدد بديل العراق حال عدم الجاهزية للاستضافة بغداد بونجاح جاهز لنهائي كأس العرب من العالمي إلى النمور.. اتحاد جدة يضم عبد الرزاق حمد الله
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(0) أرسنال.. مارتينيلي يتقدم 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) - (0) إلتشي.. بداية المباراة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو يعلن شراء نادي كروزيرو 32 دقيقة | أمريكا
كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد 39 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل أرسنال - ثلاثي هجوم ثابت أمام ليدز.. والنني على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تسعة أيام من المحاولات.. استغاثة من مدافع فلسطين والقناة للعودة إلى مصر ساعة | الوطن العربي
تشكيل برشلونة - مفاجأة "كأس مارادونا" تتصدر التشكيل رفقة الزلزولي ساعة | الدوري الإسباني
الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد مؤقتا.. تعادل المنيا وفوز بترول أسيوط ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة