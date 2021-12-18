بعد تسعة أيام من المحاولات.. استغاثة من مدافع فلسطين والقناة للعودة إلى مصر

طالب محمد صالح مدافع القناة ومنتخب فلسطين المسؤولين بالمساعدة في عودته إلى مصر بعد عدم نجاحه في مغادرة قطر لليوم التاسع على التوالي.

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب من الدور الأول بعد تعادل وهزيمتين.

وقال محمد صالح في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هذا هو اليوم التاسع بعد نهاية البطولة بالنسبة لمنتخب فلسطين، اليوم التاسع الذي أحاول فيه العودة لبيتي وللنادي الذي ألعب به في مصر".

وتابع "مشكلتي هو أنه ليس لدي إقامة في مصر وأبلغت الاتحاد الفلسطيني وإداري المنتخب بذلك قبل السفر".

وواصل "لابد أن يكون هناك تصريح أمني أو تأشيرة لكي أتمكن من العودة، أخبروني قبل البطولة بشهر أنه لن يكون هناك مشكلة في ذلك وسيتم استخراج التأشيرة والتصريح الأمني".

واستكمل "أنهينا البطولة وحاولنا العودة أنا وزميلي مصعب البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا وللأسف لم نتمكن من السفر، حاولنا في كل يوم أن نسافر ولكننا لم ننجح، أمس استطاع مصعب السفر ودخول مصر".

واستطرد "جئت هنا للمحاولة من جديد بناء على تعليمات الاتحاد الفلسطيني ولكن تم منعي من الصعود للطائرة".

وأتم "اشتقت إلى زوجتي وابنتي، تركتهم في بلد آخر والله يعلم بالحال.أناشد جميع المسؤولين بحل هذا الأمر في أسرع وقت لأعود إلى عائلتي. شكرا".