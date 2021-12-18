تشكيل برشلونة - مفاجأة "كأس مارادونا" تتصدر التشكيل رفقة الزلزولي

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 18:22

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي برشلونة أوساسونا

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي في المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإسباني.

وستشهد المباراة بداية واعد جديد من الفريق الثاني، هو فيران جوتجلا الذي ظهر لأول مرة في مباراة كأس مارادونا الودية ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني، في غياب الهولندي ممفيس ديباي، وعقب إعلان سيرخيو أجويرو اعتزاله لكرة القدم إثر مشاكل في القلب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أروخو – إريك جارسيا – كليمون لونجليه – جوردي ألبا

خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – فيران جوتجلا - عبد الصمد الزلزولي

وضمت مقاعد الاحتياط كل من: نيتو – إيناكي بينيا – أوسكار مينجويزا – أليخاندرو بالدي – نيكو جونزاليس - ريكي بويج – فيليبيي كوتينيو – ألفارو سانز - جيليم

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