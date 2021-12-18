الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد مؤقتا.. تعادل المنيا وفوز بترول أسيوط

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 18:11

كتب : رضا السنباطي

بترول أسيوط

أقيمت اليوم مباريات الجولة 11 لمجموعة الصعيد، حيث تعادل الإعلاميين مع المنيا بهدفين لكل فريق، حيث سجل شهاب شفيق وفتحي عامر هدفي الإعلاميين، فيما سجل عمرو عثمان وجيمس تيدي هدفي المنيا.

النتيجة تركت المنيا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 7 نقاط.

على الناحية الأخرى انتصر كيما أسوان على البداري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 11 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 11 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 11

سجل شريف علوان وسعد رجب ومحمد مناع "ركلة جزاء" ثلاثية كيما، بينما سجل الحسين حازم هدف البداري الوحيد من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد كيما أسوان إلى 25 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد مؤقتا، انتظارا لمواجهة أسوان القادمة ضد ديروط غدا.

في الإطار ذاته فاز الألومنيوم على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل مصطفى السيد "هدفين" وكيرلوس ماهر ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة.

أيضا انتصر الفيوم على قنا بهدف نظيف سجله عبد المعطي محمد ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما تعادل ملوي مع طامية بهدف لكل فريق، حيث سجل أحمد سالم هدف طامية، بينما سجل محمد توفيق هدف ملوي من ركلة جزاء.

وفاز بترول أسيوط على بني سويف بهدف محمود زلاكة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما فاز سوهاج على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل عادل شلبي ومؤمن محسن "ركلة جزاء" هدفي سوهاج الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما سجل حمادة ناصر هدف المدينة الوحيد.

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - الصعيد كيما أسوان
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 11 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 11 الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 11 الدرجة الثانية - نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 11
أخر الأخبار
البديل المصري يقلب الأوضاع.. مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي في الوقت القاتل 2 دقيقة | المحترفون
من البطل إلى دور المجموعات.. جوائز كأس العرب 2021 11 دقيقة | الوطن العربي
فينجادا: منتخب مصر كان أفضل من قطر.. وأثبت أنه يمكنه الفوز على بطل آسيا 12 دقيقة | كأس العرب 2021
من يقف أمام الجزائر؟ سعيود وبراهيمي يكتبان تتويج الثعالب بـ كأس العرب لأول مرة 18 دقيقة | كأس العرب 2021
مباشر الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (0) -(2) أرسنال.. مارتينيلي يتألق 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (1) - (0) إلتشي.. محاولة من الزلزولي 49 دقيقة | الدوري الإسباني
رونالدو يعلن شراء نادي كروزيرو 53 دقيقة | أمريكا
كيروش: المنتخب المصري لن يغلق أبوابه أمام أحد ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة