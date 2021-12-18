الدرجة الثانية – كيما أسوان يتصدر الصعيد مؤقتا.. تعادل المنيا وفوز بترول أسيوط

أقيمت اليوم مباريات الجولة 11 لمجموعة الصعيد، حيث تعادل الإعلاميين مع المنيا بهدفين لكل فريق، حيث سجل شهاب شفيق وفتحي عامر هدفي الإعلاميين، فيما سجل عمرو عثمان وجيمس تيدي هدفي المنيا.

النتيجة تركت المنيا في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، فيما ارتفع رصيد الإعلاميين إلى 7 نقاط.

على الناحية الأخرى انتصر كيما أسوان على البداري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل شريف علوان وسعد رجب ومحمد مناع "ركلة جزاء" ثلاثية كيما، بينما سجل الحسين حازم هدف البداري الوحيد من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد كيما أسوان إلى 25 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد مؤقتا، انتظارا لمواجهة أسوان القادمة ضد ديروط غدا.

في الإطار ذاته فاز الألومنيوم على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل مصطفى السيد "هدفين" وكيرلوس ماهر ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة.

أيضا انتصر الفيوم على قنا بهدف نظيف سجله عبد المعطي محمد ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، فيما تعادل ملوي مع طامية بهدف لكل فريق، حيث سجل أحمد سالم هدف طامية، بينما سجل محمد توفيق هدف ملوي من ركلة جزاء.

وفاز بترول أسيوط على بني سويف بهدف محمود زلاكة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، بينما فاز سوهاج على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل عادل شلبي ومؤمن محسن "ركلة جزاء" هدفي سوهاج الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما سجل حمادة ناصر هدف المدينة الوحيد.