مؤتمر أنشيلوتي: هازارد سيلعب أساسيا.. وبرشلونة ليس منافسنا المباشر حاليا

السبت، 18 ديسمبر 2021 - 18:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن إدين هازارد سيكون لاعبا مهما للفريق خلال الفترة المقبلة من الموسم.

ويلتقي ريال مدريد مع قادش على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي الخاص بالمباراة كالآتي

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"هازارد سيبدأ المباراة غدا، سلعب لأنه يتدرب بشكل جيد وهو يستحق ذلك وليس بسبب الغيابات، هو يعمل بجد وعقليته لم تتغير ولكن كانت مشكلتعه بأنه لم يكن جاهزا بنسبة 100% وهو جاهز حاليا، لم يعتاد على اللعب على الجانب الأيمن ولذلك كنت أفضل رودريجو وأسينسيو، لديه كل المقومات ليقدم نفسه في النصف الثاني من الموسم بشكل رائع وليكون مفيد ومهم بالنسبة إلى الفريق".

"برشلونة ليس منافسنا المباشر حاليا بسبب وجود فرق أقرب في الترتيب، ولكن لديهم الجودة ليرفعوا من مركزهم".

"موسم 2015؟ من الصعب قول ما تعلمناه، لقد أصيب مودريتش حينها وكان لاعب في غاية الأهمية وهو ما أثر علينا بشكل كبير، لقد كنا على مسافة هدف واحد من نهائي دوري أبطال أوروبا وكنا قريبين جدا من التتويج بالدوري".

"مودريتش جاءت مسحته سلبية ولكنه لم يتدرب، لقد كان متعبا قليلا وأصيب بالحمى ولن يلعب غدا، وعلينا أن ننتظر توضيح اللوائح الغير موضحه".

"كنا غير محظوظين في قرعة دوري الأبطال، ولكن سنفكر في تلك المباراة والتي ستكون مثيرة للغاية".

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

"لقد تعرضنا لبعض الانتكاسات، لكن الفريق جاهز والأهم من ذلك هو أن جميع من أتت مسحتهم إيجابية يشعرون بأنهم بخير".

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

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