انتفاضة مورينيو.. روما يضرب أتالانتا برباعية وتقنية الفيديو تثير الجدل

سحق روما مضيفه أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

سجل لفريق العاصمة كل من تامي أبراهام "هدفين" في الدقيقتين 1 و82، ونيكولو زانيولو في الدقيقة 27 وكريس سمولينج في الدقيقة 72، بينما سجل لويس مورييل هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 45+1.

الفوز رفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 37 نقطة في المركز الثالث حتى إشعار آخر.

انطلاقة خاطفة

البداية أتت سريعة للغاية بهدف تامي أبراهام في الدقيقة الأولى، حيث تلقى الكرة ووجد الحارس متقدما ليرسل الكرة فوقه إلى الشباك.

وفي الدقيقة 22 طالب أتالانتا بركلة جزاء لم يحصل عليها بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليسجل نيكولو زانيولو ثاني أهداف الذئاب في الدقيقة 27 بعد تمريرة من جوردان فيرتو.

وأجرى جيان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا تبديله الأول اضطراريا بنزول لويس مورييل بدلا من بيرات دجيمسيتي في الدقيقة 34، ليسجل البديل هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 45+1 بعد أن تلقى الكرة على حدود المنطقة.

اللحظات الحاسمة

ثاني تغييرات أتالانتا أتى مع بداية الشوط الثاني بنزول روسلان مالينوفسكي بدلا من جوسيب إيليتشيتش، فيما حل أليكسي ميرانتشوك بدلا من ماريو بالساليتش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 سجل دوفان زاباتا رأسية نتجت عن ركنية، ولكن عادت تقنية الفيديو لمراجعة اللقطة بداعي وجود تسلل خلال التحضير للهدف، وبالتالي تم إلغاؤه.

على الناحية الأخرى أجرى جوزيه مورينيو مدرب روما تبديله الأول في الدقيقة 69 بنزول إلدور شومورودوف بدلا من نيكولو زانيولو، قبل أن يسجل مدافعه كريس سمولينج ثالث الأهداف بعد ركلة حرة أرسلها إليه فيرتو في الدقيقة 72.

النهاية

استنفذ جاسبيريني تبديلاته بخروج جيوسيبي بيتزيلا وهانس هاتيبور ونزول يواكيم مايلي ودافيدي زاباكوستا في الدقيقة 79، وأخيرا قتل أبراهام المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 82.

أجرى مورينيو عدة تبديلات في الدقائق الأخيرة، حيث أشرك ريكاردو كالافيوري بدلا من هنريك مخيتاريان في الدقيقة 89، ثم أتبعه بنزول إدواردو بوفي وماراش كومبالا بدلا من أبراهام وفيرتو في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد روما إلى 31 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 37 نقطة في المركز الثالث حتى إشعار آخر.

ويلعب أتالانتا في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء 21 ديسمبر مع جنوى، بينما يلعب روما ضد سامبدوريا يوم الأربعاء.