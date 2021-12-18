مران الزمالك - تدريبات فنية وتقسيمة قوية.. وتدريبات تأهيلية لـ عبد الشافي وحامد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية بمجمع الصالات خلال مران اليوم السبت.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى فورمة بدنية قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك على التواجد في مران اليوم السبت لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

والتقى نائب رئيس الزمالك بالمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قبل أن يغادر ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية وتقسيمة قوية خلال مران اليوم السبت

وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، تولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على المجموعة الأولى، بينما قاد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد المجموعة الثانية.

وركز الجهاز الفني خلال المران على تنفيذ بعض الجمل الفنية والاختراقات إلى جانب التدريب على الكرات العرضية في وجود محمد أبو جيل ومحمد عواد حارسي المرمى.

وقسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني اللاعبين لفريقين لخوض تقسيمة بمنتصف الملعب.

وتولى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد قيادة التقسيمة تحكيميا.

وانتظم طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي اليوم السبت.

وخضع طارق حامد لتدريبات بدنية إضافية عقب نهاية مران اليوم السبت.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجا تأهيليا لطارق حامد خلال الفترة الماضية، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب.

وأدى محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم السبت.

ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، برنامجا تأهيليا لـ"عبد الشافي" لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب قبل استئناف الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها 21 ديسمبر الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الزمالك خاض خلال فترة التوقف الحالية 3 مباريات ودية أمام فرق "بايونيرز والترسانة والرائد السعودي"، حقق الفوز في الأولى بخماسية دون رد، والثانية بهدف دون رد، وتعادل في الثالثة بهدفين لمثلهما.